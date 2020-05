YouTube, Netflix, HBO, Twitter, Spotify y más dan su apoyo al movimiento "Black Lives Matter"

En las últimas horas, luego del asesinato de George Floyd, diversos medios y plataformas de streaming han expresado su apoyo al movimiento "Black Lives Matter" a través de simbólicos gestos en redes sociales.

Usando sus fotos de perfil y también biografías, Netflix, HBO, MTV, Amazon, YouTube, Twitter y Spotify, entre otros, han publicado mensajes sobre la lucha de la comunidad afroamericana frente al racismo.

Netflix afirmó que "guardar silencio es ser cómplice. Tenemos una plataforma y tenemos el deber por nuestros miembros, empleados, creadores y talentos afroamericanos de hablar".

Amazon Studios también habló sobre su apoyo a la comunidad afroamericana y "a todos los aliados en la lucha contra el racismo y la injusticia".

MTV, por su parte, pidió el fin del racismo y demandó "justicia", y HBO incluyó una cita del activista James Baldwin y que acompañaban a "empleados, fanáticos, actores, narradores de historias afroamericanos, y a todos afectados por la violencia sin sentido".

El servicio de streaming Spotify también declaró su apoyo a la comunidad "en la lucha contra el racismo, la injusticia y la inequidad" y expresó que "ahora no es tiempo para el silencio", mientras Apple Music afirmó que "este momento nos invita a todos a hablar y actuar contra el racismo y la injusticia de todo tipo".

La red social Twitter cambió su habitual color celeste de su foto perfil y ahora el "pajarito" es negro, junto con incluir en su biografía el lema "Black Lives Matter".

YouTube, por su parte, también cambió su logo a blanco y negro, y aseguró que "cuando los miembros de nuestra comunidad duelen, todos nos duelen". Además, prometió "un millón de dólares en apoyo de los esfuerzos para abordar la injusticia social".

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

“Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind.” — James Baldwin



We stand with our Black colleagues, employees, fans, actors, storytellers — and all affected by senseless violence. #BlackLivesMatter — #BlackLivesMatter (@HBO) May 31, 2020