Acalorada presentación de Betsy Camino en "Aquí Se Baila" dividió a las redes

La modelo cubana Betsy Camino y el bailarín Bastián Retamal terminaron su presentación de este lunes en "Aquí Se Baila" con un beso, que dejó comentarios a favor y en contra.

El momento se dio durante la batalla de eliminación del programa de Canal 13. Allí la ex Reina de Viña del Mar fue mejor evaluada que Piamaría Silva, por lo que continuó en el espacio conducido por Sergio Lagos.

Sin embargo, el baile no le gustó a todos los seguidores de "Aquí Se Baila", quienes expresaron opiniones dispares en redes sociales:

ordinaria Betsy, no entiendo porque la dejaron, lejos mejor Pía Maria, que decepción el jurado! #AquiSeBaila

Digan lo que quieran pero que estilo tiene Bastian para bailar y que ritmo y cuerpazo tiene Betsy, me encantaron!!!! #AQUÍSEBAILA

Para mi fue UNA ESTAFA q eliminarán a Pia . Fue mil veces mejor q Betsy pero está claro el favoritismo por la cubana . Insisto en q se cree diva la betsy y su mami me tiene hasta la punta del cerro. Y el beso q le dio a su bailar NO me pareció. Le encanta lucirse #AquiSeBaila