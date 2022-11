Actor de Glee se arrepiente de haber interpretado a un personaje en silla de ruedas

El actor Kevin McHale, reflexionó sobre su interpretación del estudiante discapacitado Artie en la exitosa serie "Glee".

El actor fue consultado por el medio Insider si volvería a interpretar a Artie en una nueva versión de la serie, a lo que respondió que no actuaría nuevamente de un personaje en silla de ruedas.

"Sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que deba interpretar a un personaje que está en una silla de ruedas. Entonces, si me dejan crecer la barba y actuar de un personaje diferente, lo haré", dijo.

No es primera vez que el actor se refiere a este tema, ya que en 2019 se mostró reacio y dijo que no estaban lo suficientemente informados sobre inclusión en ese momento. "¿En qué pensábamos? No puedo interpretar ese papel", reflexionó en ese momento.

El hecho de que Artie no fuera interpretado por un actor con discapacidad ha generado polémica desde que la serie fue emitida.

De hecho, el miembro del elenco de "CSI", Robert David Hall, dijo en 2009 que "existe el temor de un litigio, que una persona con discapacidad pueda retrasar una producción, temor de que los espectadores se sientan incómodos. Me he ganado la vida como actor durante 30 años y camino con dos piernas artificiales".