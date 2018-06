Actrices de "Adrenalina" revelaron práctica a las que las obligaba Canal 13

Más de 20 años después, la teleserie "Adrenalina" sigue siendo recordada por los que ya tienen más de 30 años. La producción de Canal 13 marcó una época para los jóvenes, que iban a fiestas.

Berta Lasala, Francisca Merino, Alejandra Herrera y Aranzazu Yankovic recordaron cómo les cambió la vida en "No culpes a la noche", de TVN, donde hablaron de las prácticas para no verse tan blancas en pantalla.

"En esa época se usaba mucho la tierra india, ¿te acordai? Una quedaba tostada", recordó Lasala, una de las "reinas de la noche" que se hicieron famosas en el lejano 1996.

Herrera contó que "me ponía unas pantys color piel bien oscuras, entonces las manos se me notaban blancas. En esa época te mandaban al solarium, pero yo no iba nunca. Tenía las manos blancas, las piernas y la cara café. Parecía un mono", dijo.

Sobre la peligrosa práctica de broncearse artificialmente, otra chica la pasó peor en los 90. "Yo me acuerdo que a mí me mandaron al solarium y me dio como una alergia heavy", agregó Yankovic.

"Nos pesaban en esa época, sí nos pesaban", dijo Herrera, ante la negativa de sus colegas. "Nunca, amiga", le dijeron a coro. "Los productores nos dijeron que nos iban a pesar porque no nos entraban los pantalones. Empezamos flacas y terminamos rechochitas", remata Herrera.

Este fue el momento.