Actriz de "Las Iluminadas" y su nueva vida en el sur: "Te tiene que gustar la lluvia"

María Eugenia Martínez, actriz argentina recordada por ser parte del dúo humorístico de "Las Iluminadas", dejó atrás la televisión y las cámaras. Ahora, tiene una apacible vida en Puerto Varas.

Los personajes de "Eva" y "Ángelica", que interpretaba junto a María José Quiroz, surgieron en 2011 en el programa "Inútiles y Subversivos", de TVN. En 2012 y 2013 alcanzaron gran popularidad por constantes apariciones en "Morandé con Compañía", de Mega.

Pero cinco años después de comenzar en la televisión, Mariú Martínez decidió "cambiar de rumbo" y retomar los estudios de sicología.

La nueva vida de Mariú Martínez, lejos de Las Iluminadas

"Estudié life coaching, flores de Bach, y conocí a una sicóloga que hacía una técnica que se llamaba 'experiencia somática'. Es una formación que viene de Estados Unidos y me fascinó", contó a LUN la actriz, quien sigue estudiando en una universidad santiaguina, pero en formato semi presencial (viene una vez al mes a la capital).

En febrero de 2020 decidió irse a vivir a Puerto Varas, donde reside junto a su pareja: "Ya llevábamos un rato y tomamos la decisión de establecernos acá por una cosa de estilo de vida".

Ahora su vida es completamente distinta: "Es bien tranquila. Soy bastante ordenada. Me levanto a las 7:30, me tomo un café, infaltable. Voy al gimnasio, hago una hora de máquinas y pesas. Vuelvo, me pongo a estudiar y atiendo pacientes online, porque estoy certificada para trabajar en somática".

"En Puerto Varas hay bastante movimiento. Se vino mucha gente a vivir así que ahora hay tacos. Somos muchos santiaguinos los que nos vinimos. Es bien distinto (el clima), pero me he acostumbrado bien, te tiene que gustar la lluvia y el frío", contó Mariú Martínez.

La actriz detalló que sigue disfrutando de la actuación ocasionalmente, pero su verdadera pasión es la sicología: "Es lo que me apasiona, acompañar a otros en su proceso de sanación".