Amaro Gomez-Pablos en picada contra JC Rodríguez: "No entiendo por qué niega su apoyo a La Lista del Pueblo"

Un inesperado misil lanzó el conductor de "Bienvenidos" Amaro Gómez-Pablos a Julio César Rodríguez debido a un apoyo a La Lista del Pueblo.

Todo surgió con la publicación de un video en el que se muestra un emplazamiento de Juan Carlos Latorre a Rodríguez en "Contigo en la mañana" por un supuesto apoyo a un candidato de La Lista del Pueblo.

"Nunca los he apoyado" le respondió "JC" a Latorre, y luego el video presenta a Rodríguez pidiendo votos para el Rafael Montencinos, co-fundador de LLP, además de pedir que patrocinen a candidatos del movimiento.

Ante eso, Gómez-Pablos compartió el video en Twitter y afirmó: "Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito".

El conductor de "Bienvenidos" profundizó en Instagram: "Cada cual tiene derecho a opinar lo que quiera. Lo que no me parece, es dar pie atrás... porque burla la inteligencia de la audiencia y además deshonra al mismo colectivo político que dices apoyar. La falta es doble".

"Soy de los que piensan que los periodistas no debieran convertirse en instrumentos de propaganda electoral, pero respeto las diferencias", siguió Gómez-Pablos, "creo que 'mojarse el potito' en tiempos tan crispados no es caerle en gracia a un sector u otro, si no hacer 'la pega' procurando la mayor ecuanimidad y haciendo las preguntas duras a quien corresponda".

Finalmente, el rostro de Canal 13 puntualizó que esta situación de Rodríguez "me parece un buen tópico de debate en las Escuelas de Periodismo y un tema propicio a tocar como usuarios de la información".

Lo que no entiendo es por qué lo niega cuando ese video de apoyo a la Lista del Pueblo fue de amplia divulgación, y grabado, con ese propósito. Sldos. https://t.co/h3Rjg565DT — Amaro Gómez-Pablos (@tv_Amaro) October 18, 2021