Andrés Caniulef: "Canal 13 tenía una línea editorial donde no podía decir que era gay"

El periodista Andrés Caniulef recordó su paso por Canal 13 y aseguró que allí "había una línea editorial donde no podía decir públicamente que era gay".

En entrevista con el programa "Zona de Estrellas" de Zona Latina, el ex "SQP" dijo que, si bien nunca se le dijo explícitamente, "me lo hicieron ver, de una u otra forma me llegaban advertencias para no ser tan evidente".

"En ese momento era un canal católico todavía, estaba la Universidad detrás y uno no se sentía tan libre. Yo creo que rompí el molde con la carta a El Mercurio, donde critiqué a Yerko Puchento y defendí lo que quería. De ahí en más quería decir quién soy, quería decir que era gay", agregó Caniulef.

En 2016 el periodista hizo pública su homosexualidad tras una sorpresiva e improvisada pregunta de la comediante Botota Fox. "Me quiero hacer responsable de que no haya otro niño como yo, que tenga miedo y vergüenza por ser mapuche, de ser pobre u homosexual", indicó.

Pese a que el proceso fue liberador, dice, no fue fácil de afrontar en su familia. "Para mis papás fue violento, se sintieron observados y juzgados. Después conversamos y yo no sabía qué decirles, me sentía culpable", recordó Caniulef.

"Terapia de por medio, entendí que ya no podía seguir cargando ni con culpas ni con vergüenzas ajenas", zanjó el profesional.

Andrés Caniulef trabajó en Canal 13 entre el 2002, año en que llegó como practicante, hasta el 2014, cuando renunció para irse a Chilevisión.