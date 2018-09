Andrés Caniulef y la depresión: "Mi cuerpo se durmió y mi mente me atormentó"

El periodista Andrés Caniulef rompió el silencio luego de la depresión que lo atacó y lo sacó de pantalla de Chilevisión. Fue en el "Muy Buenos Días", donde contó su intimidad a Hugo Valencia, Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy.

Al ser consultado cuánto tiempo llevaba fuera de pantalla, Caniulef respondió que cuatro meses.

"No recuerdo qué pasó. Yo tengo consciencia clara de las últimas dos semanas de mi vida, respecto de disfrutar de mis días libres. Para mí antes no fue descanso ni días libres. Mi cuerpo se durmió y mi mente me atormentó durante mucho tiempo", dijo.

"El golpearme contra esta muralla me rompió el ego. El no aprovechar esta enorme tribuna, el ser banal, darle tribuna y espacio a los chascarros, cuando podemos crecer. Partí de cero y entendiendo que nunca hice nada solo", criticó a los matinales.

"El niño que era gay, que era mapuche, que era pobre y soñaba con estar en la televisión, sabiendo que nunca iba a ser posible. Nunca me había sentido feliz, siempre me sentía solo. En esa búsqueda, lo di todo", detalló.

Sobre su vida en pareja, Caniulef contó que "con Sebastián tuve momentos muy felices, pero no era la felicidad absoluta que uno busca en una relación de pareja. Di un paso al costado porque dejé de ser yo. Eso me tiró al suelo".

La entrevista: