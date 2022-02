Angel Torrez fue dado de baja en "Aquí se baila" y Vivi Rodrigues renunció por una lesión

Anoche fue estrenado el quinto capitulo del programa de Canal 13 "Aquí se baila, talento por sobre la fama", agitada jornada de eliminación en donde dos concursantes fueron descartados por distintas razones.

En el estelar, conducido por Segio Lagos, seis parejas se presentaron. La primera de ellas fue compuesta por Angel Torrez y Laura Vásquez, quienes bailaron "Do you love" de The Contours.

De esta manera, el jurado, compuesto por Karen Connolly, Fran García-Huidobro y Neilas Katinas los evaluó unánimamente con un 4, y junto a Giannela Marengo, se conviertieron en los peores valorados.

Así, ambos tuvieron 45 segundos para demostrar en un duelo de eliminación – y con un baile en solitario– por qué merecían una segunda oportunidad. Finalmente, los jueces decidieron que él ya no continuará participando.

Mientras que la bailarina de Porto Seguro, Vivi Rodrigues, se apartó del estelar de baile por su propia cuenta, asegurando que la causa de debe a un desgarro de cinco centímetros en la pierna.

"No puedo seguir en el programa porque mi recuperación demorará dos meses", dijo antes de abandonar el programa que ha perdido a Gustavo Becerra, María José Quiroz, Pablo Cerda y Yasmín Valdés.