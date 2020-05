Antiguo episodio de Los Simpson "anticipó" la pandemia y los avispones asesinos

Esta semana, una de las noticias con que 2020 ha sorprendido al mundo es la llegada del avispón asiático gigante a EE.UU., un insecto que es capaz de matar personas con su veneno y que no se había visto en nuestro continente hasta ahora.

En Los Simpson, hay una escena "premonitoria" que habla de una pandemia y de abejas asesinas. Se trata del capítulo 21 de la termporada cuatro titulado "Marge en cadenas". En la secuencia, se ve al doctor Hibbert escuchando a una multitud pidiendo por una cura.

"La única cura es el descanso. Toido lo que les dé serán placebos", dijo el médico. La multitud, desesperada, bota un camión de donde salen abejas asesinas. ¿La última coincidencia? El capítulo fue emitido el 6 de mayo de 1993.

El episodio en español latino:

El posteo que se viralizó:

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB