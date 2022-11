Aseguran que serie documental sobre el príncipe Harry y Meghan Markle llegará a Netflix este 2022

Pese a que el pasado octubre Netflix anunció su postergación para el 2023, la docuserie que tiene como protagonistas al príncipe Harry, Meghan Markle y su familia podría ver la luz en diciembre.

Según el medio inglés The Sun, fue tras el fallecimiento de la Reina Isabel II que se dio a conocer que el hijo menor del Rey Carlos III y la ex actriz de "Suits", habrían pedido "desesperadamente" a la plataforma frenar el proyecto para reeditar el contenido, que estaba previsto para salir a continuación de la quinta temporada de la serie "The Crown".

Sin embargo, según el tabloide británico, fuentes de Page Six informan que "la docuserie seguiría adelante a finales de este año".

Hasta ahora Netflix, que no ha confirmado el estreno, ha mantenido en incógnito el título oficial del proyecto, el cual pretendía en un principio emitirse antes de que se publiquen las memorias del príncipe Harry.