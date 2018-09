Así son los departamentos que ganaron los bailarines y cantantes de "Rojo"

Hernán Arcil y Juan Ángel Mallorca fueron los grandes ganadores del programa "Rojo, el color del talento" en su primera generación de bailarines y cantantes, adjudicándose así el premio de un auto y un departamento para cada uno.

"Va a ser un alivio económico. Si más adelante va todo bien me gustaría arrendarlo. No me voy a deshacer del premio porque es un bien raíz, una inversión", contó Arcil a Las Últimas Noticias, agregando que se irá a vivir junto a su pareja, el cantante Andrei Hadler.

Juan Ángel, en tanto, dijo que se mudará definitivamente desde Nueva Imperial a Santiago: "Siempre quise tener mi hogar, no depender de mis padres, retribuirles lo que hicieron por mí. El dinero que ahorraré en arriendo se los podré mandar a ellos al sur".

Los departamentos, de la inmobiliaria Arriendo Urbano, están avaluados en 1.500 UF (cerca de 41 millones de pesos), tienen un dormitorio, baño en suite y cocina americana, y se ubican cerca de la Alameda con General Velásquez, en Estación Central.

El departamento tiene equipamiento full eléctrico, y cuenta con acceso a gimnasio y salas de eventos.

Fotos: arriendourbano.cl