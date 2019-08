Bailarina de "Rojo" lo pasó mal por falla en su vestuario: "Me carga que se vean las pompis"

La bailarina del "Gran Rojo" Geraldine Muñoz tuvo una incómoda presentación en el programa de este lunes debido a un problema en su vestuario que no se alcanzó a arreglar.

Sin embargo, su baile fue tan bien evaluado por el jurado que ni siquiera notaron que la competidora, quien obtuvo el segundo lugar en 2018, lo pasó mal.

Muñoz lamentó en redes sociales la falla del vestuario: "No quiero ni ver mi baile, fue muy incómodo bailar con esa falda (Para los que no saben, mi falda llevaba unas tiritas que unían la falda y la media larga, cosa que la media no se bajara y mi falda no se subiera)".

En sus historias de Instagram escribió que "hubo un atraso y no se pudo arreglar mi vestuario, para que no piensen que mi idea era bailar así, porque me carga que se vean las pompis en una presentación".