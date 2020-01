Belén Mora explicó su enojo en "Pasapalabra": "¿Me puedes dejar pensar?"

Un incómodo momento se vivió en la edición de "Pasapalabra" emitida este martes, entre Julián Elfenbein y Belén Mora. Todo ocurrió cuando competía con Marcelo Marrochino tratando de adivinar canciones.

"Marcelo, ojo que el mío estaba apagado", comenzó Mora hablando sobre el micrófono en el inicio de "La pista musical". El italiano no tuvo problemas, de buen talante en el espacio de Chilevisión.

"¿Estás molesta?", le preguntó Elfenbein a Mora, ante la cara de la participante. "No, para nada", respondió Belenaza, quien se extendió sobre su sueño de animar el Festival de Viña junto al conductor de "Pasapalabra".

La canción que debían adivinar era "Sigo siendo el rey" y cuando la comediante se sabía la respuesta, se puso a tararear. "Puedes cantar", le dijo el animador, a lo que ella contestó, "¿Me puedes dejar pensar, por favor?", con cara de molestia.

Elfenbein le preguntó si estaba molesta pese a haber ganado y Belén dijo: "No estoy molesta, cuando me frustro pongo esta cara. Uno viene a ayudar al compañero y me decepciona no poder ayudarlo más. Yo me involucro en las cosas que decido participar".

En la siguiente pista, la tensión continuó. "Belén, ¿estai bien, estás molesta conmigo", prosiguió Elfenbein. "No todo gira en torno a ti, Julián, baja el ego, en serio bájalo. De verdad que nada", respondió Mora, quien no pudo adivinar la canción.

Al ser consultada por el episodio en Instagram, Belenaza contestó. "Ese día estaba muy enferma y me sentía físicamente muy mal. Traté de disimular el malestar pero no soy tan buena actriz. Así que estaba aún más irritable que de costumbre".

Revisa aquí el momento.