Este miércoles, Belén Mora se presentó con Francisco Solar en "Bailando por un sueño" y al terminar, Martín Cárcamo notó un chichón en su frente. "Por algo me dicen Belenaza, porque siempre me pasan Belenazos, situaciones imbéciles como por ejemplo, azotarme sola la cabeza. Sola. No fue una mala maniobra de Pancho, de hueona", contó Mora por el accidente ocurrido en los ensayos.

LEER ARTICULO COMPLETO