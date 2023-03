"Calladitos mejor": Christian Ocaranza reveló que "Rojo" le pedía no hablar de su homosexualidad

El bailarín de Rojo, Christian Ocaranza, se sinceró sobre su paso en el programa "Rojo" en el programa de Instagram "Historia fuera del clóset".

Juan Cristóbal Concha, conductor de este espacio, se interesó por saber cómo fue ser homosexual en el programa de talentos juvenil.

"En Rojo a nosotros nos decían 'no importa lo que hagan en la cama, mientras no lo publiquen, no hay problema"', contó el bailarín de 40 años.

Enfatizó que ser homosexual no era algo prohibido, pero que sí les decían "calladitos mejor... mejor no toquemos el tema".

"Sí ponían a Mario Guerrero con la Maura (Rivera), que tuvieran relaciones y eso lo podían mostrar, pero ¿por qué no ponían a otro cabro que le gustaba otro niñito? No, eso no", agregó.

Su amistad con Nelson Mauri también habría sido controvertida en el programa: "El siempre estaba con el perro chihuahua y vestido de rosado. Nos paseábamos por el mall y nos decían: '¿Cómo te vas a pasear con el Nelson para allá y la hueá?'".

En esos tiempos, los miembros del equipo hacían eventos en discoteques, pero no lo hacían en discos gay. "No querían saber que estábamos metidos ahí. Al ser 'conocido', uno andaba con cuidado de que te fueran a ver en ese tiempo en Búnker".