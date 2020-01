"Cállate pendeja...": El garabato que sorprendió en vivo durante matinal

Una joven denunciaba ante la televisión la agresión de una mujer, en medio de las manifestaciones contra la PSU, cuando replicó una frase que provocó sorpresa y risas.

Estaba siendo entrevistada en vivo por el matinal de Chilevisión y señaló que "yo estaba protestando y la vieja me dijo 'cállate pendeja cu...'".

"Eso fue lo que me dijo", aclaró, rectificando rápidamente: "bueno, 'cállate niña tonta'".

Pese a la situación, el momento causó gracia y se viralizó en redes sociales.

"Cállate pendeja..." is the new "¿Por qué no te callas?" pic.twitter.com/ZU9ppWpJG5