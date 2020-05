Actriz de "Helga y Flora" relató brutal escena: "Ni siquiera podía respirar"

En el capítulo de este sábado de la exitosa serie "Helga y Flora" de Canal 13, se produjo otro misterioso asesinato, el de "Eduvigis", la empleada del hotel de Kerren.Esta mujer estaba embarazada y mantenía un romance secreto con el sargento "Zacarías Llancaqueo" (Tiago Correa).

Su muerte fue de un carácter bien brutal debido a que le sacaron las cuencas de los ojos, la estrangularon, la ahorcaron y la colgaron de los pies. Además, según el doctor "Alexander Nestroy" (Mario Ossandón), tuvo relaciones sexuales, no dejando en claro si fue viva o muerta.

"Esas escenas implicaron un gran trabajo", señaló Geraldine Neary, la actriz que dio vida a "Eduvigis", quien agregó que "en la serie se ve todo esto en un par de minutos, pero estuvimos horas trabajando para lograr lo que se vio, partiendo por el gran maquillaje de Catalina Galán. Ella estuvo una hora y media maquillándome... hay que pensar que tenía que demostrarse que me sacaron los ojos. De hecho, gracias a su maquillaje quedé totalmente ciega, no viendo nada por mucho rato".

Neary destaca que "después de eso tenía que estar colgada de pies y ahí se estudió cuánto es lo máximo que podía estar así, que es un minuto y medio, por lo que grabábamos un minuto y medio, parábamos, me bajaban, descansaba y luego volvíamos a lo mismo. Estar así era una máxima incomodidad, implicaba no tener control sobre nada, era como estar atrapado en tu propio cuerpo. Claramente fue una escena muy claustrofóbica".

La integrante del elenco de "Helga y Flora", que se emite todos los sábados después de "Lugares que hablan" por el 13, cuenta que "ni siquiera podía respirar, era como estar muerta en vida, y para todo eso me ayudó mucho lo que aprendí de cuerpo y meditación en la escuela de teatro. Trataba de pensar en otras cosas".



La intérprete sintetiza que "producto de un gran equipo tuvimos como resultado un trabajo muy profesional, de alta calidad y de alto esfuerzo. Y puedo decir que que me encanta lo que se logró y me gusta saber que tengo ese poder en mí, es decir, que puedo hacer todo esto que se requirió, que no era para nada fácil".