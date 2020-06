Amalia Kassai por éxito de "Helga y Flora": "Reafirmó que la gente quiere ver cosas de calidad en la tele"

Este sábado Canal 13 emite el último capítulo de "Helga y Flora", la miniserie inspirada en las primeras detectives chilenas y que se grabó en la Patagonia. Amalia Kassai interpretó a Helga Gunkel a lo largo de los 10 capítulos.

"Nos juntamos con los guionistas, el director, la Cata (Saavedra), para encontrar el tono actoral y el viaje actoral, hablar sobre la época, investigar, entender cómo eran estas mujeres", dijo Kassai a Cooperativa.

La actriz también valoró trabajar con el fallecido Alejandro Sieveking, afirmando que la grabación les dio "la oportunidad de hacernos muy amigos, vivimos juntos durante el periodo del rodaje. Para mí, fue un tremendo regalo haber coincidido en esta vida con él".

Kassai reconoció que no esperaba el éxito "en silencio" de la serie: "Ser Trending Topic en Twitter y que las críticas fueran positivas me sorprendió, reafirmó que la gente quiere ver cosas de calidad en la tele, que está esperando cosas buenas por ver".

"Faltan historias protagonizadas por mujeres", expresó la actriz, "hay un espacio que es muy tímido, hay mucho más viaje de héroes que de heroínas. Muchas historias por contar sobre todo post estallido social. La población también quiere conocer historias de mujeres protagonistas".

Finalmente, Kassai confesó que no ha visto el último capítulo de "Helga y Flora", que se exhibe este sábado 27. "El final de la serie lo leí y grabamos, pero no lo he visto listo, estoy muy expectante de ver que va a suceder", dijo.

"Recuerdo que era un capítulo donde se tiraba toda la carne a la parrilla y en donde descubrían quién era el asesino. Y hay un gran enfrentamiento final, lo grabamos y estábamos todos super emocionados porque era el final. Además, hay una escena muy preciosa entre Helga y Flora", expresó.