Chris Carpentier se cansó: "Tenemos adultos diciendo barbaridades tras un seudónimo"

Las críticas que ha recibido Christopher Carpentier y el programa "Masterchef" esta temporada hicieron que el cocinero se cansara y se descargara en contra de quienes hablan a través de redes sociales.

"Como país tenemos un discurso de querer combatir el bullying entre los niños, pero en Internet tenemos a miles de adultos diciendo barbaridades tras un seudónimo, entonces es difícil", expresó a La Cuarta.

Además, Carpentier se refirió a aquellos que hablan de favoritismo de su parte por algunos participantes. "En Chile siempre se va a ir por el más débil o el más popular. Cuando Daniela Castro le ganó al Nacho se dijo que el papá trabajaba en el canal, que estaba pagado y muchas cosas", afirmó.

"Es un problema de las redes sociales, porque ahora ha sido aún más marcado. Nunca se había visto este nivel de agresividad", se lamentó el chef.

Carpentier también se refirió a los rumores de tener un romance con la participante Bárbara Lackington. "Algo me dijeron, pero de verdad ni siquiera me referiré a un rumor así. El formato de 'MasterChef' es súper claro y nosotros no compartimos con los participantes. Ni siquiera entramos por los mismos accesos, no vale la pena entrar en ese juego", explicó.