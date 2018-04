Daniel Alcaíno sacó la voz en pantalla para apoyar a trabajadores ante crisis de Canal 13

Hizo lo que varios calificaron en redes sociales como un "gran momento televisivo". Daniel Alcaíno interrumpió su rutina como "Yerko Puchento" para manifestar en directo su apoyo a los trabajadores ante la crisis que atraviesa Canal 13, en el capítulo de "Vértigo" de este jueves.

El actor hizo un potente discurso para plegarse con sus compañeros, quienes durante esta semana han manifestado inquietud por los inminentes despidos en que se traduciría la asesoría que el grupo español Secuoya le entregará a la estación televisiva.

"Durante 18 años he intentado decir lo que la gente no se atreve a decir en este país. He defendido a los trabajadores de Latam, he hablado de Correos de Chile y sus injusticias, hablado de la Fenatach, de la deuda de los profesores, de los derechos de los estudiantes, de las víctimas de las AFPs, del abandono de los pescadores, pero hoy día quiero hablar de mi canal. Quiero hablar de mis compañeros. Tengo pena", partió diciendo Alcaíno.

Para luego continuar apuntando que "quiero darle las gracias a mis amigos del 13, a mis compañeros, que sin importar el logo y cuántas veces lo cambien, han entregado su corazón por hacer de este canal el número uno durante años".

En medio de sus palabras, el actor resaltó los nombres y los sacrificios que han hecho algunos trabajadores de la estación de Luksic para mantener vivas las transmisiones, resaltando hitos históricos que han registrado.

"Hoy -manifestó, ya entre lágrimas- tengo ganas de abrazarlos a todos y cada uno de ustedes, de decirles cuánto los quiero, cuánto les agradezco y cuánto los necesito cada jueves. En mi corazón, sepan que nadie sobra. En mi corazón no hay números que importen. En mi corazón sólo hay inmensa pena. Ustedes han resistido tempestades y se han echado al hombro este canal en innumerables oportunidades. Estoy seguro, que más temprano que tarde, en algún lugar, nos encontraremos para hacer la mejor televisión que podamos, como siempre lo hemos hecho. Con pasión, con amor y con historia fundamentalmente y eso nadie lo podrá evitar".

"A todos los trabajadores de Canal 13: ¡estoy con ustedes!", finalizó cuando "Yerko" y "Daniel Alcaíno" ya se habían convertido en los temas más comentados en Twitter.

Y tras sus palabras, tanto Diana Bolocco como Martín Cárcamo también apoyaron las palabras de Alcaíno, valorando el trabajo de la "gran cantidad de gente" que no se ve en pantalla.

Después de que manifestaciones de los trabajadores interrumpieron la puesta al aire del matinal "Bienvenidos" el miércoles y durante la tarde del jueves, Tonka Tomicic también manifestó su apoyo con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que "aunque yo esté en una situación de privilegio, expreso desde aquí mi solidaridad a todos mis compañeros".