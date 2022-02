Director de Canal 13 tras estar en UTI por Covid-19: "Me pude haber muerto, le hice el quite a la vacunación"

Luego de que en octubre se contagiara de Covid-19 sin haberse vacunado y estuviera en riesgo vital, Jorge López, director de Canal 13, contó su experiencia y sus secuelas.

El ex director de "Bienvenidos", apodado "Rambo", estuvo internado en la Unidad de Tratamiento Intensivos (UTI) por varias semanas y su esposa contó en aquella ocasión que no se había vacunado con ninguna dosis.

"Me criticaron con justa razón, aunque jamás he sido antivacuna, fue de dejado", dijo ahora López, además de decir que finalmente se vacunó con la primera dosis en noviembre y luego la segunda en diciembre.

"No debería haber pospuesto (la vacunación). Me pude haber muerto", expresó el director, que "le hice el quite. Fue irresponsabilidad mía".

"El tercer día sentí que me iba a morir. Uno siente cuando se está yendo. Sentí un vacío enorme, inexplicable, un silencio y una oscuridad absoluta. Es muy difícil de transmitir", contó López.

"Tuve un compromiso pulmonar del 97%, entonces estuve grave, en riesgo vital, perdí mucha masa muscular", agregó el director, que aseguró que perdió 17 kilos.