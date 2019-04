El comentario machista de Bárbara de "MasterChef" que le significó reto de Fernanda

El último episodio de "MasterChef" dejó diversas reacciones tras la eliminación de Javier Lizama en una competencia donde debieron cocinar empanadas.

Una de ellas vino por parte de la chef Fernanda Fuentes, quien salió a responder un comentario machista emitido por Bárbara Lackington.

La modelo de 19 años dijo que su pebre para acompañar las empanadas eran "para hombres", situación que no cayó nada bien en la jueza del espacio.

"Barbarita, está muy rico, yo lo he aguantado, no me he puesto a llorar ni nada. No puedes catalogar algo para hombre o para mujer", sostuvo la chef, a lo que Bárbara respondió: "pero es que hay mujeres más fuertes".

Tras eso, la frase de Fernanda fue clara. "Yo también soy muy fuerte, y soy mujer", advirtió.

Estos dichos tuvieron una reacción bastante positiva en redes sociales:

CHEF FERNANDA REIVINDICANDO EL FEMINISMO, LA AMO CALETAAAA #LaCocinaDelTerror — 🌙 (@vlntncg) 29 de abril de 2019

Me encantó que Fernanda dijera que no se puede catalogar algo para mujer u hombre. Bravísimo #LaCocinaDelTerror pic.twitter.com/7ZSGDQghvJ — MM (@Ferprov88) 29 de abril de 2019

#LaCocinaDelTerror lo MEJOR q leí fue: La Nueva Forma de Comprar Empanadas..

" Me vende 3 empanadas de Hombre y 3 de Mujer".



Bárbara patética = Empanada de queso. — Mauricio Gutierrez (@gutierrez1982) 29 de abril de 2019