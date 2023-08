"Entendí la historia de mi país": Loreto Aravena recordó desgarradora escena de tortura en "Los 80"

El reestreno de la serie "Los 80" en Canal 13 volvió a llamar la atención y también a reflexionar en base a la producción, que muestra la historia de "los Herrera", con sus altos y bajos, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Dado lo anterior, la actriz Loreto Aravena, que encarnó a Claudia Herrera, publicó en su Instagram un texto recordando una de las escenas más desgarradoras que le tocó grabar a lo largo de la serie, correspondiente al capítulo: "Cuando solo nos queda rezar".

Tal momento es cuando es torturada por un miembro del Centro Nacional de Informaciones (CNI), policía de inteligencia encargada de la persecución, tortura y desaparición de opositores de la dictadura cívico-militar.

"Recuerdo que cuando hice esta escena, en cuanto me amarraron a la silla, me puse a llorar", manifestó la intérprete y reparó en que "Boris Quercia (director) me dijo: trata de dosificar que estaremos todo el día en esta pura escena y vas a tener que llorar varias veces. Es lo que debe hacer una actriz, ir dosificando para guardar lágrimas para los planos más cerrados. Pero yo no podía contenerme".

Asimismo, aseguró que "por primera vez entendí la historia de mi país. Por primera vez asimilé que no estaba solo interpretando una ficción, por primera vez entendí realmente todo lo que había escuchado por años y fue estremecedor, escalofriante, y tan doloroso que cada lágrima fue real".

"Me puse en la piel de Claudia y de tantas otras y otros", concluyó.