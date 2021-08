Espectadores destrozaron a Martín Cárcamo y nuevo programa "Qué dice Chile" de Canal 13

Este lunes 16 debutó en Canal 13 "Qué dice Chile", nuevo programa del canal privado que contó con la animación de Martín Cárcamo. Eso sí, los espectadores no tuvieron piedad con su conducción y el formato.

En el programa, los participantes de cada equipo compiten contestando a preguntas misceláneas con las que piensan que son las respuestas más populares entre 100 chilenos encuestados.

"Fome", "latero", "pasó de moda" y hasta peticiones de que Sergio Lagos fuera el conductor fueron parte de los comentarios que dejó el primer capítulo.

#QueDiceChile malo el programa, Martin Carcamo no es el animador adecuado además de que los 100 chilenos me tinca que son 3 personas del canal y nada más jajakaj

El martín carcamo es tan latero, ni un brillo, no hay comparación con Darío barassi un crack para reír, más encima porque le pusieron así y no 100 chilenos dicen 😠seguiré viendo el formato argentino nomas #Quedicechile

Stop trying to make Martín Cárcamo happen #quedicechile

El problema de Martín Cárcamo es q trata de ser un animador q no es, quiere ser un "señor corales" pero no es tan "caricaturesco" ni tiene ese tipo de cárisma. Además podría ser más creativo y dejar de comprar formatos que al final no le funcionan x ser tan fome🤣#QueDiceChile