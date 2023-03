Gonzalo Valenzuela recordará dolorosos momentos personales en de "Tú a tú": "Tengo una relación cercana con la muerte"

Esta semana se estrenará el primer capítulo de la tercera temporada de "Tú a tú", en esta oportunidad con Gonzalo Valenzuela como invitado, actor que ahondará en complejos episiodios de su vida.

Sosteniendo una íntima conversación con Martín Cárcamo tanto en su domicilio de Buenos Aires, así como en su casa en Maitencillo, Valenzuela recordará en específico aspectos de su juventud, como la exigencia y rigidez de su padre, a quien equiparó en personalidad con Ángel Mercader de Machos.

De igual manera, otro aspecto que el intérprete que ofició como jurado de Viña 2023 tocará es su acercamiento a la muerte y lo que significa para él el haber perdido a su hermano, sus padres y su hijo.

"Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto. El duelo es dejar que te duela, y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo", señaló.

"De tú a tú" se estrenará este domingo a las 22:30 horas en Canal 13, después de "Tele13 central".