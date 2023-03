Gonzalo Valenzuela sobre el fallecimiento de su hijo Ringo: "Fue una negligencia médica"

El actor Gonzalo Valenzuela fue el primer invitado de la nueva temporada de "De tú a tú". En la conversación abrió su corazón e intimidad: mostró su casa, recordó la muerte de su segundo hijo y reflexionó sobre la importancia de Juana Viale en su vida.

Valenzuela presentó a sus tres hijos, Silvestre (15), Alí (10) y Anka (3). El actor dijo que los dos mayores viven en Buenos Aires con su madre, Juana Viale, mientras que la menor vive en Chile. "Me defino como un papá luchador. Un aprendiz", dijo.

Reflexionó sobre su vida llena de pérdidas, como la de su hermano Nano, que murió tragicamente ahogado en la piscina de su casa tras un chapuzón nocturno y la de sus padres, que fallecieron con sólo un mes de diferencia debido al cáncer.

La muerte de su hijo fue "una negligecia médica"

Sin dudas, uno de los golpes más duros en su vida fue el fallecimiento de su segundo hijo, Ringo, al momento de nacer: "Fue durísimo, fue una negligencia médica absolutamente".

"Yo veía a Juana que estaba en la tina con contracciones muy seguidas, la partera me decía que no fuera a la clínica, me mandó a comprar unos remedios, se los di, seguía igual, dije 'igual no más', la subí al auto y nos vinimos. Llegamos 10 minutos tarde", contó.

Ringo falleció por un "síndrome de aspiración de meconio", líquido espeso y pegajoso que va a los pulmones del recién nacido.

"Yo tengo una relación cercana con la muerte. No le tengo miedo, la respeto. El duelo es dejar que te duela, y eso cuesta mucho. Creo que hasta el día en que me muera voy a sentir el dolor de no tener a mi mamá. Pero ese dolor hay que permitírselo", agregó.

Viana Vial es "la mujer más importante que he tenido en mi vida"

Fue gracias a la teleserie "Machos" que lo reclutaron por primera vez para hacer una serie en Argentina, donde además conoció a su primera mujer, la actriz y presentadora Juana Viale.

"Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia", dijo.

"Lo pasamos muy bien, fuimos muy partners. Voy a estar muy agradecido de Juana toda la vida porque fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida", sostuvo sobre Viale, con quien estuvo 9 años.