Luksic ofreció disculpas a los televidentes tras intervención de Hermógenes Pérez de Arce

El empresario Andrónico Luksic, dueño de Canal 13, expresó su opinión tras la polémica intervención de Hermógenes Pérez de Arce esta mañana en "Bienvenidos" y pidió perdón a los televidentes.

A través de su cuenta en Twitter, aseguró que él no interviene en las decisiones editoriales ni de programación de la estación televisiva, pero que después de ver lo que ocurrió, cree que "fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes".

