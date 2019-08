Michelle Adam y el ambiente de "incertidumbre" al interior de "Bienvenidos"

Primero fue la productora general Jacqueline Cepeda y luego la actriz Mariana Derderián las que salieron del "Bienvenidos" en un corto espacio de tiempo.

Situación que indudablemente genera un ambiente de incertidumbre al interior del matinal de Canal 13, así lo señaló Michelle Adam en conversación con LUN.

"Afecta porque se generan lazos, amistades. La televisión está teniendo una crisis importante y esto está ocurriendo en todos los equipos y todos los canales. Ahora nos pasa a nosotros. Es súper complicado porque uno empieza a preguntarse quiénes más pueden salir, si uno va a salir. La incertidumbre es lo complicado, pero hay que seguir trabajando y es difícil", sostuvo.

Bajo esa índole, fue clara. "Nadie está tranquilo, sería soberbia decir que estoy tranquila. Igual me preocupa pero esto se veía venir hace mucho tiempo y por eso trato de no tener todo concentrado sólo en televisión, pero no todos pueden hacer lo mismo".

También contó que está contratada a plazo fijo y en unos meses más esto termina y no sabe cómo va a hacer lo que viene, aunque dijo le han hablado de renovarlo.