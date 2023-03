Mirna Schindler y su salida de Canal 13: Me dijeron que no se me iba a despedir

La periodista Mirna Schindler se volvió a referir a su repentina salida de Canal 13 en 2022, canal en el que estuvo menos de un año conduciendo el matinal "Tu Día".

"A mí se me convocó para unirme a un proyecto que era un programa de actualidad. Yo no me habría ido a un matinal, mi perfil va por el lado de la información, los valores de un periodismo de prensa", comentó en el último capítulo de "Podemos Hablar".

Según contó en el estelar de Chilevisión, los ejecutivos de Canal 13 le prometieron "un proyecto que por lo menos iba a durar dos años".

Por eso, terminó sorprendida: "¿Por qué echarme del canal? ¿Por qué no darme una oportunidad en prensa?", se preguntó.

"A mí se me dijo que no se me iba a despedir, si a ti te dicen que no te van a echar, ¿cómo entiendes que te echen? Fue una situación inesperada. Aprendí que en este país la palabra vale nada", remató.