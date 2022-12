Mónica Pérez habla tras cuestionada pregunta a damnificado: "No supe reaccionar bien"

Horas después de que se convirtiera en viral y fuera denunciada ante el CNTV, la periodista de Canal 13 Mónica Pérez habló por primera vez luego del incidente en Viña del Mar.

La cuestionada pregunta de Pérez a un damnificado del incendio de Viña del Mar pasó a ser lo más denunciado del último tiempo ante el Consejo Nacional de Televisión, algo que ya había ocurrido con un comentario suyo en Teletrece.

Según Pérez, antes del despacho estuvo todo el día con la familia de don Humberto y explicó a LUN que "se creó una confianza" y que entre esas conversaciones "hablamos de la Navidad".

"Cuando le pregunté en vivo se emocionó y yo también. Humberto se emociona por otra cosa personal de él", explicó la periodista.

"Saqué la cámara de encima, no quería que él estuviera expuesto y no supe reaccionar bien, lo corté como rápido y me salí para no exponer su dolor", declaró Pérez.

Además, asegura que "estaba tranquila porque le hice una pregunta de las que ya habíamos hablado" y que tras la críticas en redes sociales se preocupó por "si había ofendido a esta familia".

Sin embargo, Pérez contó que habló con don Humberto por teléfono y que él le dijo que no se había sentido mal por la pregunta. "Me quedé más tranquila porque pese a todo lo que digan en redes sociales, que no tengo, lo que me importaba era saber que Humberto no se haya sentido ofendido", afirmó.