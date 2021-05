"Narcos" en Canal 13: Paulina García recordó su personaje en la serie

A principios de mayo Canal 13 estrenó por primera vez en televisión abierta la serie de Netflix: "Narcos", la cual sigue transmitiendo sus capítulos en la segunda franja del prime, después de "De tú a tú". La historia que reconstruye una época y describe de manera biográfica a Pablo Escobar, cuenta en su elenco con la participación de los actores nacionales Pedro Pascal, Luis Gnecco y Paulina García.

Esta última actriz, quien debutó por primera vez en els ervicio streaming interpretando a la madre del narcotraficante de Medellín, analiza lo que fue su participación de esta serie a la que describe -a primeras- como "un trabajo inmenso y una experiencia alucinante" y recuerda una divertida anécdota de cómo la recibieron en su primer día de grabación.

Consultada por el éxito de la serie que obtuvo numerosos premios, la actriz chilena señala que en gran parte la buena crítica radica al solo hecho de contar la historia de Pablo Escobar, "un personaje absolutamente contradictorio, ambiguo. No trepidó en ser violento, no trepidó en aspirar a la presidencia de Colombia ni trepidó en entregarle a los pobres de Medellín lo que necesitaban". Y agrega que, "el éxito radica también en que se juntaron a actores de toda Latinoamérica y eso sintonizó muy bien con el continente latinoamericano y fue un acierto total".

Sobre el estreno de la serie por televisión abierta por las pantallas del 13, Paulina García cuenta que está contenta y que la serie "merece ser transmitida en señal abierta para que toda la gente que no tiene cable o acceso a Netflix, pueda ver el trabajo que hicimos en esta serie que tiene mucha calidad e intensidad".

La actriz interpretó a Hermilda Gaviria de Escobar, la madre de Pablo, transformándose en su primer papel dentro de una producción del gigante del streaming. Y su debut lo hizo con una divertida anécdota que dio a conocer cuando grabó el año 2015.

"El día que llegué a rodaje, Wagner Moura (Pablo Escobar) me fue a buscar junto al director a la casa rodante donde yo estaba instalada. Wagner me levantó, me abrazó y después comenzó el rodaje y entonces tocaba una escena en donde tomábamos vino en la mesa y el director, Andrés Baiz, detuvo la escena y dijo: 'pero cómo vamos a poner un vino falso con una chilena en escena. No puede ser'. Entonces mandó a pedir vino y trajeron dos botellas de vino chileno, repartieron vasos de plástico e hicimos un brindis entre todos. Fue lindo, fue una recepción preciosa", dice Paulina García.

"Narcos", de lunes a jueves después de "De tú a tú" por las pantallas del 13.