"No voy a ser una asesina de bichitos": Participante de "MasterChef" se negó a cocinar producto del mar

En el capítulo del viernes, "Masterchef" de Canal 13 se vivió un momento intenso cuando Karen no quiso cocinar un camarón de tierra en una de las pruebas.

La participante se negó a cocinar al animal, que estaba vivo en su lugar. "Me da mucha rabia y mucha pena porque no voy a matar otro animalito más", dijo en el programa.

"Creo que como seres humanos no tenemos ni un derecho a estarlos matando porque sí", dijo la nutricionista para agregar: "Si me tengo que ir a eliminación por esto lo voy a hacer. Si esta cuestión va a seguir así yo me voy, no voy a ser una asesina de bichitos".