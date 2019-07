"Pancho" Saavedra adelantó "fuerte" capítulo de "Contra viento y marea"

Este domingo se estrena el tercer capítulo de "Contra viento y marea", programa de parejas de Canal 13 conducido por Francisco "Pancho" Saavedra, quien afirmó que la historia lo marcó.

El espacio a Ricardo Machuca y Valentina Villegas, quienes planean realizar su matrimonio. "El problema es que el sueño de ellos es casarse, pero él tiene un tumor en la médula, lo que hace que incluso sacarlo de la casa podría resultarle mortal", dijo el conductor a La Cuarta.

"Es lo más fuerte que me ha pasado en el programa", describió Saavedra, además de contar detalles de los preparativos. "Yo le dije que si quería le movía la iglesia al frente de su casa, pero el quería casarse en la iglesia del Fray Andresito, porque se había encomendado a él", contó.

Saavedra contó el fanatismo del novio por Colo Colo "así que le llevamos a Esteban Paredes para que se sintiera mejor", dijo el conductor.

"Lo otro es el tema de su madre, que no lo iba a ver y él lo único que quería era un abrazo de ella. Yo la increpé por lo mismo, porque el tema es que no le gustaba su nuera, ese era el problema, le pedí que le fuera a dar un abrazo a su niño y que no se arrepintiera después llorando sobre un cajón", sentenció.