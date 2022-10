"Pancho" Saavedra reveló que escondía a su pololo en auto: "Mi papá no sabía que era gay"

En el programa "Juego Textual", Francisco Saavedra reveló detalles de su pololeo y matrimonio, y la reacción que tuvo su familia, en especial su padre.

"Yo no sé cómo el Coke me tuvo tanta paciencia", expresó el conductor de "Lugares que Hablan" sobre su esposo, con quien tiene una hija, Laura.

"Cuando yo estaba pololeando con él y me iba a ver a mi familia a Curicó, nos quedábamos en un hotel porque mi papá no sabía que yo era gay", reveló Saavedra.

Según contó, su papá sólo se enteró de la verdad un día en que, tras la publicación del primer libro de "Lugares que hablan", fue a una firma de libros en Curicó y vio a Coke esperándolo en el auto.

"Le dije que era mi amigo. Y el Coke me dijo: 'No te voy a permitir que me traigas más a escondidas a Curicó porque no me lo merezco. O te pones los pantalones y hablas con tu viejo o se termina esta relación'", recordó el conductor.

Ese mismo día fue a hablar con su papá y le dijo "Papá, soy gay y me caso. Si te va a dar un ataque que te dé altiro". Al respecto, la reacción de su padre fue: "Mi papá me dijo: '¿Alguien abusó de ti?'. Que es algo muy propio de esa generación".