Paola Troncoso tras ser diagnosticada con fibromialgia: "Es como si tu cuerpo estuviera con cemento"

La actriz Paola Troncoso reveló detalles de su enfermedad de fibromialgia que se le detectó años atrás y lo que ha significado en su vida personal y familiar.

En el programa "Juego Textual", la actriz de Mega dijo "el dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar" y que implicó que "como mamá me sentía pésimo. Mis niños querían jugar, yo no podía jugar, querían correr, no podía correr, no me podía agachar".

Troncoso dijo que "es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera con cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor".

La actriz también confesó que "en un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro. No lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida. Si hubiera estado sola probablemente lo habría hecho. Despiertas, te quieres mover, y es como '¿para qué vivir un día más para esto?'".

"Cualquiera la puede tener, se desata por temas como separaciones dolorosas y pérdida de hijos, y yo no estaba bien emocionalmente", expresó Troncoso.