Priscilla Vargas troleó a Repenning tras enfermarse: "Por tanto besuquear gente"

La mañana de este martes, el matinal "Tu Día" de Canal 13 comenzó sin la presencia de José Luis Repenning. El conductor apareció mediante una videollamada y fue troleado por su compañera Priscilla Vargas.

"Me agarré el Covid po' chiquillos", contó al estudio, donde también estaba Ignacio Gutiérrez.

"Eso es por tanto abrazar y besuquear gente en Viña", lanzó Vargas. "Y eso que tu compañero de jurado, Gonzalo Valenzuela, se besuqueó de lo lindo. Que bueno que no seguiste sus pasos", continuó.

Repenning no se aguantó: "Capaz que haya sido con el piquito que me diste (en la gala)", le dijo a Priscilla Vargas.

Pero la periodista fue enfática: "No no no, porque yo estoy impecable. No, no, no, yo agradezco que te hayas enfermado después de ese piquito, porque nos quedábamos sin conductores".

Esta es la segunda vez que el ex rostro de Mega se contagia de Covid, pues durante 2022 también se enfermó en estas mismas fechas.

"Estoy con las vacunas al día. Estoy impecable", detalló y aseguró tener síntomas leves: "fiebre, no muy alta, y la garganta tomada".