Protagonista de "Secretos de Familia" revela que se retira de las teleseries

Aunque todavía no se estrena, uno de los protagonistas de la teleserie "Secretos de familia" de Canal 13 confirmó que será su última actuación en ese formato y anunció su retiro.

Álvaro Gómez, que en la ficción será "Gerardo Cruchaga", reveló que esta teleserie es la producción final de su carrera que comenzó en 2007 con "Vivir con 10" de Chilevisión.

"Secretos de familia" se grabó en 2021 y luego de eso Gómez se fue a vivir al sur de Chile, actualmente residiendo en Osorno. "Estoy con ganas de trabajar acá, de desarrollar mi familia, de volver a los vínculos, de renovar los afectos, aquí está mi familia materna y mi necesidad hoy de estar con mi gente", afirmó.

"Esta teleserie representa el cierre de una etapa de mi vida. Yo, hoy, no podría aceptar ni hacer otro proyecto en televisión", agregó el actor, quien confirmó que "efectivamente yo me retiré de la televisión en general y por lo que estoy haciendo acá en Osorno y por mis planes y proyectos, aunque me ofrezcan un gran personaje en una teleserie, no podría aceptarlo y quizás eso pase por un buen tiempo".

"Yo hoy estoy retirado, pero trato de no ocupar ni el nunca ni el siempre, porque nada es tan categórico, tú no sabes las vueltas de la vida, que te va abriendo puertas y cerrando otras, y es difícil saber dónde vas a parar en un tiempo más", expresó Gómez.