Rayen Araya por su nuevo look en televisión: "Entro al estudio y me dicen 'eras tú, no te reconocí'"

En su regreso a la televisión este 2022 con "Juego Textual", la periodista Rayen Araya ha llamado la atención por un nuevo look que es totalmente distinto a cómo apareció en los últimos 20 años.

La locutora volvió a la TV como panelista del programa de Canal 13, donde ha aparecido con transparencias y vestidos. "Una periodista seria no podía ser 'fashionista'. Me demoré 20 años en sentir que no estoy rindiendo la prueba", dijo Araya a LUN.

Asimismo, la comunicadora dijo que esta transformación comenzó hace unos cinco años y que "tiene que ver con la madurez, la perspectiva que te va dando el tiempo y algunos procesos personales, como la maternidad, que me impulsó a mostrar un lado más cercano y lúdico".

"Me ha pasado que entro al estudio y me dicen 'eras tú, no te reconocí'. Mucha gente se quedó con la imagen de pelo rojo, que no uso hace 15 años", dijo.

Araya afirmó que "sentirme más bonita tiene que ver con sentirme más cómoda usando elementos que son parte de un mundo al que yo no podía acceder porque había que mantener la credibilidad".