"Se hace la víctima": "Chiqui" Aguayo respondió a críticas de Viñuela a troleos en "El Purgatorio"

Chiqui Aguayo respondió a las críticas de José Miguel Viñuela a la rutina de humor que realizó la humorista junto a Luis Slimming en el programa "El Purgatorio" de CHV.

"Todo el mundo ya sabe que le corté el pelo a una persona, que tuve una sentencia, que pagué, ya está. Pero hacer el 80% de tu rutina con la cuestión del corte de pelo y lo de Chang, lo encontré de mal gusto", reflexionó Viñuela tras el capítulo.

En el último capítulo del programa de Instagram "¿Qué es de tu live?", Aguayo fue consultada sobre a qué entrevistado del programa mandaría "al infierno".

"A José Miguel Viñuela, porque anda pelando, se hace la víctima", dijo.

¿Cuáles fueron las razones de Chiqui Aguayo?

La comediante se defendió de la crítica y aseguró que "no ha superado" el episodio del corte de pelo a su camarógrafo.

"Ponte tú, al Huevo Fuenzalida, que le dimos harto con su pasado de drogas, estaba muy muerto de la risa. Tú ves esa rutina y es un agrado, él estaba disfrutando mucho, porque para él yo siento que es algo superado", reflexionó.

"Entonces, creo que para el José no está superado lo del tema del corte de pelo, lo de Chan. Como que no es un tema superado para él, no lo tomó con tanto humor", agregó.

Añadió que "quizás en cinco años" el animador "se podría reír un poco más".

"Él está en todo su derecho de opinar que somos fome y lo que él quiera, el humor es subjetivo", finalizó.