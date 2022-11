"¡Se me rajó!": El divertido chascarro de Chiqui Aguayo mientras perreaba con Tomás González

La humorista Chiqui Aguayo bailó con el gimnasta nacional Tomás González en un nuevo capítulo del programa "Juego Textual".

El deportista fue consultado sobre con quién bailaría reggaetón y eligió a Aguayo, que lo dio todo en la pista de baile y sufrió un divertido chascarro.

Mientras bailaba al ritmo de "Pégate" de Standly, ambos comenzaron a perrear hasta el piso e incluso se sumó una persona del público.

En ese momento, la comediante gritó "¡Se me rajó! ¡Se me rajó!". Las otras panelistas no pudieron aguantar la risa frente al short roto de Aguayo y su compañera Begoña Basauri la ayudó a sentarse.

"Bueno, consiguieron lo que querían, no me voy a parar más", bromeó la comediante.

Revisa el momento: