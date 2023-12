Stefan Kramer sorprenderá al imitar a Pedro Ruminot en "Socios de la Parrilla"

El nuevo capítulo del programa "Socios de la parrilla" de Canal 13 incluirá al especial invitado Stefan Kramer, quien personificará a uno de los anfitriones.

Los integrantes y demás comensales se reirán de la imitación que Kramer hará del comediante Pedro Ruminot, uno de los anfitriones del espacio junto a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra.

El quincho, en donde suele darse espacio para distendidos encuentros, también tendrá espacio para tres comediantes, Chiqui Aguayo, Maly Jorquiera y Alison Mandel, pareja de Ruminot.

¿Qué opinó Ruminot sobre la imitación de Kramer?

"Cuando lo vi caracterizado con todo, me puse muy nervioso y quedé realmente impactado", comentó el ex Club de la Comedia y guionista a la estación privada, quien agregó que "se sintió muy bien" al verse personificado.

En ese sentido, observó "que te imite Stefan Kramer es un honor y, además, fue muy divertido"

"En las giras siempre me imita, me imita como camino, como me río, como tomo el café y yo le digo 'deja de imitarme'", complementó el humorista.

¿Cuándo será el estreno del próximo capítulo de "Socios de la parrilla"?

El nuevo capítulo de "Socios de la parrilla" será transmitido este sábado a las 22:10 horas en Canal 13.