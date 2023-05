Tensión en "Aquí se baila": discusión entre Kike Faúndez y Neilas Katinas duró 15 minutos

Un tenso momento se vivió durante la última emisión de "Aquí se baila" luego de una batalla entre el equipo de Tomás González y Kike Faúndez.

Después de un empate, el jurado exigió a los capitanes escoger una dupla para el desempate. Aunque, tanto Gónzalez como Faúndez no estuvieron de acuerdo y dejaron la decisión en manos del jurado, siendo este último quien comentó al panel de jueces el trato al que llegaron.

Sin embargo, el jurado se molestó y, tras discutirlo, Karen Connoly sentenció: "Hemos tomado una decisión unánime, el equipo que va a eliminación es...el que abrió la boca primero, el equipo de Kike", desatando la furia del equipo, que lanzó ácidos comentarios.

"Ustedes querían que nosotros decidiéramos y decidimos ¡Aceptenlo, aceptenlo!", lanzó Neilas Katinas.

Tras esto, Sergio Lagos, animador del programa, detuvo la discusión cerrando el programa, aunque esta se extendió por más de 15 minutos según lo que dijo el lituano a LUN: " Kike flipó (se volvió loco), no le gustó y quedó un poco la embarrada. Karen se enfadó muchísimo, yo también. ¿Por qué no podían escoger a una persona para bailar 45 segundos?".

"Yo pensé que la decisión del jurado iba a ser 'como los capitanes no quieren mandar a nadie, mandemos a ellos a la batalla final', pero no fue lo que esperaba (...) La decisión no me molestó, es parte del juego. Lo que sí me molestó mucho y fue por lo que exploté, fue el cómo se dijo el resultado, cómo se tomó la decisión", mencionó el capitán al medio, explicando que fue el primero en hablar ya que el conductor del espacio le consultó primero.

"Es la discusión más fuerte que me tocó en todos estos años de jurado en muchos programas y sin ninguna razón clara (...) nunca estuve tan enojado como esta vez, pero la Maestra (Connoly) estaba on fire, casi salió del set", reveló el juez, quien conversó con Faúndez después del impasse quedando "saldado".