Yasmín Valdés eliminada de "Aquí se baila": "Mi cuerpo fue discriminado"

Tras haber sido salvada en un par de oportunidades por distintos factores, este miércoles la actriz Yasmín Valdés finalmente fue eliminada del programa "Aquí se baila".

Sin embargo no fue sin polémica: al salir del espacio Valdés acusó discriminación a su cuerpo durante la competencia y aseguró que la trataron de "pornográfica".

Lo visto en el episodio de este miércoles fue grabado durante la semana pasada e incluyó una fuerte edición. ¿El motivo? Yasmín Valdés sufrió un grave problema de vestuario que dejó ver sus pechos en varias oportunidades durante su presentación.

Si bien estas escenas no aparecieron en televisión, el jurado del programa le entregó una paupérrima calificación. "Está super editado el programa y no se ve cuando Neilas Katinas me trató de pornográfica. Insinuó que había sido intencional y que le dio hasta asco. Fue muy misógino y machista su comentario", dijo Valdés en conversación con Lun.

Si bien la actriz cree que ya era tiempo de marchar porque "estaba dentro de las más deficientes", indico sentir discriminación durante su paso por el espacio de baile. "Ya venían con los comentarios respecto a mi sobrepeso. En el fondo mi cuerpo fue discriminado porque es demasiado voluptuoso".

En sus redes sociales calificó su problema de vestuario como "un accidente muy incómodo".