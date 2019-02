"Cara de palo": Raquel Argandoña criticó a Mauriziano por revelar infidelidad de su ex con Berizzo

"Él se quedó con mi señora": Con esas palabras el periodista Mario Mauriziano criticó duramente a Eduardo Berizzo al recordar cuando su exesposa le fue infiel con él en 2014. Pero destapar el episodio le trajo ataques al propio Mauriziano.

Fue Raquel Argandoña quien reaccionó con mayor dureza en el matinal "Bienvenidos" y destrozó al periodista.

"Conozco esta versión hace mucho tiempo. Conozco el caso. No voy a decir mucho porque hay niños de por medio, pero Mario Mauriziano, eres muy cara de palo. La verdad es que él engañó muchas veces a su ex mujer, muchas veces. Incluso la familia de la ex señora le tapaba muchas cosas para no destruir esta familia (...) muchas veces no podía entrar a los estadios porque le gritaban 'el venao, venao'", dijo la panelista.

Según consignó La Cuarta, Argandoña le envió un duro mensaje: "eres muy poco hombre, porque tienes hijos. Van al colegio, ellos tienen compañeros. ¿Cuál fue tu idea de hablar esto y hacerlo público? Se nota que tu no lo superaste aún".

"No entiendo por qué saca a relucir y a contar esta historia cuando él debería tener la boquita cerrada, porque todo lo que le ha pasado se lo merece, y con creces. Al contar nuevamente esta historia, me da la imporesión que no ha podido olvidar a su ex señora", agregó.