"Casi me morí": Francisca García-Huidobro contó detalles tras estar hospitalizada grave

La actriz y animadora Francisca García-Huidobro entregó su primera entrevista televisiva después de estar internada grave en la Clínica Alemana, a raíz de una insuficiencia renal severa.

"Casi me morí... fue súper heavy", relató entre lágrimas al matinal "Bienvenidos".

La conductora de "Sigamos de Largo" estuvo 22 días hospitalizada y contó que en un principio no le tomó el peso a que su vida corría peligro: "En los (cuidados) intensivos empecé a cachar que estaba grave, que estaba entre gente grave y los doctores me decían que yo era la más grave, la más complicada".

Varios factores complicaron su salud y, además, la afectó una grave anemia. Según contó, el médico le decía que "es como invadir un país y no tener Ejército. No tenía ni una defensa: estaba muy mal alimentada, muy flaca, no tomaba remedios, ni un paracetamol para la fiebre... Era llegar y entrar. Cualquier bacteria me podría haber agarrado".

Uno de los factores claves, para su recuperación fue su familia, y su hijo Joaquín: "Por suerte no me vio... De ahí vino el repunte, en dos días mi riñón y mis pulmones estaban funcionando".