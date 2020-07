"Chernobyl" se consagra en la entrega virtual de los Premios BAFTA de la TV

Este viernes 31, de forma virtual, se entregaron los Premios BAFTA de la TV, que tuvo a la serie "Chernobyl" de HBO como gran ganadora de la ceremonia, junto con "The End of the F—king World" de Netflix.

La producción de HBO, estrenada en 2019, obtuvo el galardón a Mejor Miniserie y Mejor Actor a Jared Harris. Mientras, "The End of the F—king World" logró también dos premios: Mejor Serie y Mejor Actriz de Reparto para Naomi Ackie.

Glenda Jackson de la serie "Elizabeth is Missing" se consagró como Mejor Actriz y Will Sharpe logró el de Mejor Actor de Reparto por su rol en "Giri/Haji".

El premio a Mejor Actuación Femenina de Comedia fue para Sian Clifford por "Fleabag", mientras que la Mejor Actuación Masculina de Comedia se lo llevó Jamie Demetriou por "Stath Lets Flats".