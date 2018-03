Álex Hernández y salida de Chilevisión: No fue sorpresa pero sí hay pena

La tarde de este martes el director de televisión Álex Hernández fue desvinculado de Chilevisión

El contrato de Hernández con la estación de Turner expiró en febrero pasado cuando finalizó Viña 2018. Posterior a eso se le hizo un anexo de contrato que alargaba su estadía en el canal hasta mayo próximo, a la espera de los resultados de la licitación por el evento viñamarino.

Sin embargo, la estratosférica cifra que puso sobre la mesa la alianza de TVN, Canal 13 y FOX, dejó casi sin opciones a Chilevisión para renovar la licencia por cuatro años, por lo que aceleraron la salida del profesional.

En conversación con LUN, el director señaló que todavía no saca sus cosas de la oficina porque aún sigue vinculado, y que la noticia se la tomó con tristeza. "Como hubo conversaciones previas no fue sorpresa, pero sí pena porque todo el trabajo que hemos hecho se hizo con mucho cariño. Pena no sólo por Viña sino por dejar a los muchos amigos que hice allí. Uno nunca quiere irse del lugar donde tiene afectos", apuntó.

"No me voy dolido, para nada. Sólo hubo palabras de afecto, cariño y buena onda por un cierre lo más armónico posible", lanzó.

Finalmente se refirió a la baja cifra que presentó Chilevisión por la licitación de Viña, haciendo hincapié en que no fue una mala jugada. "Mirándolo desde la perspectiva de ellos, no. Fue una decisión de hacer una propuesta simbólica, una decisión de carácter económico para priorizar otros elementos", dijo.