Alfonso Castro salió molestó con "El discípulo del chef": "El español grita demasiado"

Alfonso Castro fue uno de los primeros eliminados de la nueva temporada de "El discípulo del chef" y a su salida llenó de críticas al programa de cocina.

El ganador de "Masterchef" aseguró a LUN que tras la invitación al espacio arribó "con bastante ilusión pero llegando ahí no me gustó". Castro dijo que esperaba algo parecido a "Masterchef" y que algo le cargó de entrada: "Los gritos".

"Encuentro que no es necesario andar gritando tanto. En un momento, Yann Yvin me agarró y me empezó a gritar igual que a un perro, se fue al cogote mío. Me gritoneó como si fuera un cabro chico", dijo Castro.

"Me quedé callado no más, si hubiera contestado hubiese sido peor. Habría quedado como mal participante (...) Me ofrecieron volver al repechaje pero no vuelvo más", dijo Castro, quien se fue eliminado junto a Faryd García y Almendra Santibáñez.

"Quedé chato, no me gustó el formato. En la tele no se ve cómo gritan. El español (Sergi Arola) grita demasiado. Yo estaba en su equipo", expresó Castro.