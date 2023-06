Aseguran que "Gran Hermano" no contemplaba tener dos animadores: "Fue una exigencia de Julio César"

Durante el primer episodio de "Me Late Estelar", el programa hizo una polémica revelación respecto a "Gran Hermano", revelando que el reality de Chilevisión, conducido por Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, no contemplaba tener dos conductores.

"Este programa no iba a tener dos animadores, eso es lo que entendía por lo menos Diana Bolocco, quien en el camino se entera que Julio iba a ser su acompañante", afirmó Sergio Rojas, señalando que "esta fue una exigencia de parte de Julio César".

Posteriormente, el panelista reveló que se había contactado con Rodríguez, confirmando que estuvo interesado en ser parte del proyecto desde un inicio.

"El año pasado estaba muy fuerte 'Gran Hermano' en Argentina. En ese momento se abrió la oportunidad de hacerlo acá y ahí yo lo pedí, incluso fui a Argentina a ver cómo se hacía. Luego, unos meses después, contrataron a Diana en el canal", contó el rostro de Chilevisión.

En tanto Bolocco, que también estuvo en contacto con el creador de "Que te lo digo", afirmó que en un inicio no sabía si animaría sola o acompañada.

"Cuando me ofrecieron animar 'Gran Hermano' nadie me dijo si era sola o iba a animar acompañada. La verdad es que no sé cómo fue la interna, pero sabes qué, yo estoy feliz de trabajar junto a Julio, él es un súper compañero y una gran persona", expresó la hermana menor de Cecilia Bolocco.